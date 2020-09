Stadio Franchi fuori norma, capienza limitata al 60%. Più di 1 milione stanziato per i lavori

Il Comune riapre il salvadanaio per la manutenzione del Franchi. Palazzo Vecchio ha stanziato 1 milione e 225 mila euro per rifacimenti e operazioni di messa a norma. La giunta ha già approvato i due interventi. 300 mila euro per la ripresa del calcestruzzo degradato dalle gradinate e problematiche statiche. Altri 225 mila destinati all’adeguamento antiscivolo della pavimentazione esterna dell’impianto. Per il 2021 altro importante cantiere da 700 mila euro. Nell’ultimo decennio il Comune ha investito in media 600 mila euro l’anno. Lunedì i tecnici torneranno a Campo di Marte per un altro sopralluogo. In attesa di risposte certe il Comune ha deciso di limitare la capienza massima al 60%. Ora potrebbero entrare al Franchi 17 mila persone in meno. Il futuro del Franchi si deciderà probabilmente nei prossimi 2-3 mesi. Lo riporta Repubblica.

