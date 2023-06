Sta volando la vendita dei biglietti per il maxischermo al Franchi, restano solo 5362 posti disponibili

La decisione ufficiale di aprire lo stadio Franchi per la finale di Conference League è arrivata nel primo pomeriggio di giovedi dopo l’incontro tra il club viola e la prefettura. Questa mattina la Fiorentina ha pubblicato le info e le modalità di acquisto dei biglietti, oggi alle 15 è partita la vendita dei biglietti tramite il portale Viva Ticket mentre da lunedi inizierà la vendita presso il Fiorentina Point. Solo poche ore di vendita dunque ma già i biglietti stanno andando letteralmente a ruba.

In questo momento (le ore 22) restano disponibili solo 5362 biglietti disponibili per l’evento, cosi suddivisi per settore: In Curva Fiesole restano 1368 posti, nella tribuna Maratona 2631, nella tribuna coperta 1363.

La Curva Ferrovia resterà chiusa e tutti i posti hanno lo stesso costo, ovvero 5 euro. Tutti possono prendere biglietti in qualsiasi settore e in qualsiasi posto. A questo punto potrebbe essere inutile l’apertura della vendita al Fiorentina Point poichè lunedi mattina potrebbe essere già tutto esaurito. La dimostrazione, semmai ce ne fosse stato bisogno, della grande voglia dei tifosi viola di godersi l’evento storico.

