Fondo Classifica
Sprofondo viola: altra sconfitta e zona retrocessione ad un solo punto. Tifosi furiosi
La squadra di Vanoli cade anche a Udine e viene agganciata dai bianconeri a quota 9. Una classifica sempre più drammatica
A cura di Andrea Gemignani
29 novembre 2026 14:49
La Fiorentina di Vanoli perde ancora, stavolta a Udine, e si fa agganciare in classifica proprio dall'Udinese di Zanetti. Di seguito la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano, che vede i viola a +1 sulla zona retrocessione così come i bianconeri. [Copertina quotidiano.net]
Lazio 35 (13)
Inter 32 (13)
Roma 30 (12)
Milan 27 (12)
Como 26 (12)
Frosinone 23 (13)
Juventus 21 (12)
Bologna 19 (13)
Napoli 18 (12)
Cagliari 16 (12)
Genoa 16 (13)
Atalanta 15 (12)
Torino 14 (13)
Monza 10 (12)
Lecce 10 (12)
Fiorentina 9 (13)
Udinese 9 (13)
Sassuolo 8 (12)
Parma 8 (13)
Venezia 7 (13)
Lo riporta tuttomercatoweb.com