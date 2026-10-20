Sportmediaset scrive: "Se Spalletti salta, anche Pioli rientra tra i papabili per la Juventus"

Il tecnico emiliano potrebbe tornare dove ha giocato da calciatore

Avanti con Luciano Spalletti, ma a tempo determinato. Questo è il messaggio che filtra negli ambienti vicini alla Juventus all'indomani del pesante passo falso casalingo subito ad opera della Lazio. Come riferito da Sportmediaset, la posizione dell'allenatore toscano non è nell'immediato a rischio, ma dai vertici societari c'è una chiara pretesa di inversione di rotta nel brevissimo periodo, a partire dall'impegno europeo contro il Rennes fino al doppio turno di campionato che vedrà i bianconeri opposti a Lecce e Genoa.

Lo scenario futuro: tra opzioni ponte e sogni della tifoseria

Nonostante il credito residuo concesso alla guida tecnica, i vertici del club e la proprietà hanno analizzato il quadro complessivo provando a ipotizzare anche gli scenari più nefasti, quelli in cui il cambio di marcia auspicato non dovesse concretizzarsi.

Qualora la situazione dovesse precipitare irrimediabilmente, la piazza spingerebbe con forza verso la suggestione di un ritorno di Antonio Conte, profilo che metterebbe d'accordo la tifoseria ma che attualmente complica i piani societari, orientati su strategie diverse. Parallelamente prende quota il nome di Stefano Pioli, ex calciatore bianconero con 62 presenze e quattro trofei in bacheca tra il 1984 e il 1987. La figura di Pioli rappresenterebbe un'opzione traghettatrice di garanzia per accompagnare la squadra fino a fine stagione, prima di avviare un'ulteriore rivoluzione nel corso della finestra estiva.