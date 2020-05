Il Gallo Belotti ora vale sui 40 milioni e, con un ingaggio non impossibile (2.5 milioni a stagione), attrae di nuovo le attenzioni di molti club di Serie A. Su di lui è molto forte la Fiorentina, soprattutto nel caso di cessione di Chiesa. In seconda fila c’è il Napoli, che tuttavia ha il reparto-punte affollato da Mertens, Milik e Petagna e, per prendere Belotti, deve pensare ad almeno un’uscita. Ma nelle ultime ore è emerso anche l’interesse della Roma (che ha un 34enne Dzeko a contratto fino al 2022 per cinque milioni a stagione, e potrebbe liberarsene) e un ritorno di fiamma del Milan. Lo riporta Sportmediaset.