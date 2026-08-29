Sportitalia: “Roberto Fernandez è un nome caldo per gli ultimi giorni di mercato della Fiorentina.”

Sportitalia annuncia un nuovo nome per la Fiorentina

Secondo quanto riportato da Sportitalia viene accostato alla Fiorentina un nuovo nome, quello di Roberto Fernandez: “Roberto Fernández dell’Espanyol può essere un nome caldo per gli ultimi giorni di mercato. L’attaccante ha una clausola da 25M ed è seguito tra le altre anche da Fiorentina e Como”