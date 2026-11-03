Sportitalia riporta: "Aquilani rischia la panchina, se perde a Roma il Sassuolo lo potrebbe esonerare"

L'ex giocatore viola ha perso ieri e potrebbe saltare

Il pesante scivolone contro la Fiorentina ha aperto un momento di profonda crisi in casa Sassuolo. La dirigenza neroverde ha avviato una riflessione interna sulla posizione dell'allenatore Alberto Aquilani, ex centrocampista viola e già tecnico della Primavera del club toscano.

Società al lavoro: futuro del tecnico sotto esame

Come ripreso da Sportitalia, i vertici del club emiliano stanno analizzando con attenzione l'andamento della squadra e la bontà del progetto tecnico portati avanti fin qui. Il momento è delicato: il Sassuolo è reduce da ben quattro sconfitte consecutive e le prossime ore potrebbero rivelarsi decisive per decretare la permanenza o l'esonero dell'allenatore.

Il prossimo ostacolo: all'Olimpico contro la Roma

A complicare il quadro c'è anche il calendario. Dopo il KO contro i viola, ad attendere i neroverdi c'è subito uno scoglio impegnativo: la trasferta allo stadio 'Olimpico' contro la Roma guidata da Gian Piero Gasperini, formazione che vanta attualmente l'attacco più prolifico del campionato. Una sfida ad altissima tensione che potrebbe rappresentare l'ultima chiamata o l'esame definitivo per la panchina di Aquilani.