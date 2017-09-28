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Sportiello tra i migliori in Italia per rigori parati, solo Handanovic e Rafael meglio del numero 1 viola

Sportiello si prende già un piccolo premio, ora l'obiettivo è raggiungere il record di Neto che lo manderebbe nella storia della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 settembre 2017 12:15
Sportiello tra i migliori in Italia per rigori parati, solo Handanovic e Rafael meglio del numero 1 viola - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello e Dragowski
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Marco Sportiello e Dragowski
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Arrivato a gennaio dall‘Atalanta in una silenziosa operazione di mercato, Marco Sportiello si candida ad essere una delle colonne portanti del nuovo corso targato Pioli. Con il rigore parato a Gomez nell’ultimo turno di campionato contro l’Atalanta, il numero 1 viola è diventato il terzo para-rigori più efficace dopo Handanovic e Rafael. E adesso, avanti con un altro obiettivo: provare a misurarsi con i record di imbattibilità  che in viola hanno fatto la storia, da Giovanni Galli (641′) a Norberto Neto (500′).

Corriere dello Sport

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