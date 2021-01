Sport Mediaset, Fiorentina, vertice di mercato Commisso-Prandelli-Pradè: vietato sbagliare

Confronto tra Rocco Commisso, Cesare Prandelli e Daniele Pradè per analizzare la disfatta di Napoli che ha complicato di nuovo la classifica della Fiorentina, ma anche per definire come e dove intervenire sul mercato: restano dieci giorni alla conclusione, finora la società viola ha solo effettuato cessioni per sfoltire la rosa come richiesto dal tecnico, ma ancora non ha concluso alcuna operazione in entrata. I nomi che circolano da tempo sono quelli di Caicedo, Pavoletti, Inglese e Lasagna per l’attacco e Lucas Torreira per il centrocampo. Finora però solo voci, e intanto incombe lo scontro diretto di sabato al Franchi con il Crotone contro cui il patron viola non ammette un nuovo stop. Lo scrive SportMediaset.

