Sport Mediaset commenta: “Mercato Fiorentina da 7. Da premiare il tentativo per Gudmundsson”

Alle ore 20 di ieri, 1 febbraio, si è chiusa la sessione di mercato invernale, portando con sé speranze e amarezza. A Firenze un alone di delusione, soprattutto dopo il mancato arrivo di Albert Gudmundsson, profilo più indicato per un possibile salto di qualità. La trattativa non è andata in porto e, come se non bastasse, Vincenzo Italiano dovrà fare i conti con un esterno offensivo in meno, nonostante la richiesta – anche pubblica – rivolta alla società. Nonostante la contrarietà dei tifosi, la redazione di Sport Mediaset assegna un voto più che sufficiente al mercato della Fiorentina, un 7 pieno, così motivato:

“FIORENTINA 7 – Ci vuole coraggio per prendere i giocatori spendendo soldi e merita alta considerazione il tentativo di portare Gudmundsson in viola, sia pure non riuscito. Merito è anche quello di aver capito che Nzola non basta, puntando sul Gallo Belotti. E sulla bancarella del Verona, Faraoni non era il pezzo più pregiato. Però serviva a Italiano ed eccolo arrivato”.

