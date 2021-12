Spezia licenzierà Thiago Motta a gennaio perchè entro il 31 dicembre avrebbe pagato penale

Quello che vi abbiamo raccontato, e in qualche senso anticipato, non era una barzelletta di Natale. Al massimo una storia per molti aspetti triste. Thiago Motta e lo Spezia non era uno scherzo della vigilia e dell’antivigilia. Abbiamo anche aggiunto che la vittoria di Napoli aveva dato un senso di giustizia rispetto alla famosa storia della clausola che ha inciso non poco. La clausola che comprende una penale: lo Spezia non pagherà 400 mila euro se lo dovesse esonerare dopo il 31 dicembre. In caso contrario, sarà costretto a farlo. Se ci fosse una giustizia, andrebbe esonerato adesso, almeno quello. Ma gli amici mediatici di Pecini sono gli stessi che non gli hanno detto nulla dopo i disastri di Empoli, che bucano le notizie (qualsiasi, Serie C compresa) e che ora fanno da megafono tra un porta a porta e l’altro.

E che, anche nel caso di Thiago Motta come Boga e mille altri, si sono accorti ora, con parecchi giorni di ritardo, della situazione in corso, ovviamente risparmiando Pecini da qualsiasi critica (tappeti stesi nel giorno di festa) e accorgendosi che la ricerca ripartirà da Marco Giampaolo (come anticipato diversi giorno fa) che era l’obiettivo estivo. Nella lista c’è Maran, più defilato Nicola. Tutto confermato e un’occasione persa: quella di trattare Thiago Motta almeno con un pizzico di umanità. Fermo restando che la colpa è di chi l’ha messo in questa situazione. Lo scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito

