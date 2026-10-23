Spalletti si tormenta: "La notte fatico a dormire, ancora non riusciamo a non prendere gol stupidi"

Nel post-partita della gara di Europa League contro il Rennes, terminata con il punteggio di 2-2, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato l'episodio del gol annullato a Lucumí nei minuti finali:

"L'arbitro si è comportato bene, pur con qualche incertezza sulla valutazione di quel momento specifico. C'è dell'amaro in bocca: il calciatore aveva tutto il tempo per scegliere la giocata migliore e ha commesso un errore nell'esecuzione senza che gli avversari lo stessero pressando."