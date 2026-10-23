Spalletti si tormenta: "La notte fatico a dormire, ancora non riusciamo a non prendere gol stupidi"
Il tecnico bianconero ha parlato dopo il pareggio di ieri
Nel post-partita della gara di Europa League contro il Rennes, terminata con il punteggio di 2-2, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha commentato l'episodio del gol annullato a Lucumí nei minuti finali:
"L'arbitro si è comportato bene, pur con qualche incertezza sulla valutazione di quel momento specifico. C'è dell'amaro in bocca: il calciatore aveva tutto il tempo per scegliere la giocata migliore e ha commesso un errore nell'esecuzione senza che gli avversari lo stessero pressando."
L'analisi della prestazione
Il mister bianconero si è poi soffermato sull'andamento generale della sfida e sugli aspetti da correggere:
"Abbiamo incassato due gol decisamente evitabili, ma sotto il profilo dell'intensità la squadra ha risposto bene. Ci trasciniamo da tempo una criticità: facciamo ancora fatica ad alzare il baricentro e ad aggredire in avanti quando il pallone viene scaricato all'indietro, anche se stasera si sono visti dei miglioramenti."
L'infortunio di Çelik
Infine, un aggiornamento sui problemi fisici riscontrati dal difensore turco, costretto a uscire nel corso della prima frazione di gioco:
"Ha avvertito un risentimento muscolare e sostiene di essersi bloccato tempestivamente per non peggiorare la situazione. Tuttavia, la vedo complicata che riesca a tornare a disposizione nel giro di soli due giorni."