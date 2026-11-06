Spalletti: "Se la partita fosse durata 5 minuti in più, non avremmo vinto questa gara stasera"

Il tecnico juventino ha parlato dopo la vittoria in Olanda della squadra bianconera

La Juventus espugna l'AFAS Stadion di Alkmaar superando i padroni di casa per 2-1, ma chiude la serata europea tra i brividi di un finale al cardiopalma. Un successo che porta i bianconeri a quota dieci punti in classifica, blindato grazie a un ottimo primo tempo ma messo a repentaglio da un calo di tensione nella ripresa. A decidere la sfida in terra olandese sono state le firme di Teun Koopmeiners e Randal Kolo Muani, prima della sofferenza estrema firmata dall'assalto finale dell'AZ.

Un primo tempo da grande squadra

L'approccio della formazione di Luciano Spalletti è autoritario e pulito. Sull'asse del campo i bianconeri trovano subito le misure giuste, sbloccando il match al 19' con l'ex di turno Teun Koopmeiners, bravo a inserirsi e a fulminare il portiere avversario. La pressione della Juventus non accenna a diminuire e, prima dell'intervallo, trova il meritato raddoppio: al 37' è Randal Kolo Muani a inventarsi lo spunto vincente per il 2-0, concretizzando la superiorità territoriale espressa nei primi quarantacinque minuti.

La gestione e il brivido finale: parla Spalletti

Nel secondo tempo, tuttavia, il copione cambia radicalmente. La Juventus arretra il baricentro, abbassando i ritmi e offrendo campo a un AZ Alkmaar mai domo. All'88' i padroni di casa accorciano le distanze con Meerdink, riaprendo i giochi e dando il via a un vero e proprio assedio. Nel recupero gli olandesi trovano anche la rete del clamoroso 2-1... pardon, del 2-2, ma il VAR interviene salvando i bianconeri e spegnendo l'esultanza olandese per una posizione di fuorigioco.

Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Luciano Spalletti non nasconde il disappunto per una gestione della gara ritenuta insufficiente: