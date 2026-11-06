Spalletti: "Se la partita fosse durata 5 minuti in più, non avremmo vinto questa gara stasera"
Il tecnico juventino ha parlato dopo la vittoria in Olanda della squadra bianconera
La Juventus espugna l'AFAS Stadion di Alkmaar superando i padroni di casa per 2-1, ma chiude la serata europea tra i brividi di un finale al cardiopalma. Un successo che porta i bianconeri a quota dieci punti in classifica, blindato grazie a un ottimo primo tempo ma messo a repentaglio da un calo di tensione nella ripresa. A decidere la sfida in terra olandese sono state le firme di Teun Koopmeiners e Randal Kolo Muani, prima della sofferenza estrema firmata dall'assalto finale dell'AZ.
Un primo tempo da grande squadra
L'approccio della formazione di Luciano Spalletti è autoritario e pulito. Sull'asse del campo i bianconeri trovano subito le misure giuste, sbloccando il match al 19' con l'ex di turno Teun Koopmeiners, bravo a inserirsi e a fulminare il portiere avversario. La pressione della Juventus non accenna a diminuire e, prima dell'intervallo, trova il meritato raddoppio: al 37' è Randal Kolo Muani a inventarsi lo spunto vincente per il 2-0, concretizzando la superiorità territoriale espressa nei primi quarantacinque minuti.
La gestione e il brivido finale: parla Spalletti
Nel secondo tempo, tuttavia, il copione cambia radicalmente. La Juventus arretra il baricentro, abbassando i ritmi e offrendo campo a un AZ Alkmaar mai domo. All'88' i padroni di casa accorciano le distanze con Meerdink, riaprendo i giochi e dando il via a un vero e proprio assedio. Nel recupero gli olandesi trovano anche la rete del clamoroso 2-1... pardon, del 2-2, ma il VAR interviene salvando i bianconeri e spegnendo l'esultanza olandese per una posizione di fuorigioco.
Nel post-partita, ai microfoni di Sky Sport, il tecnico Luciano Spalletti non nasconde il disappunto per una gestione della gara ritenuta insufficiente:
«Stasera abbiamo fatto una grande partita, contro un grande avversario. Poi quando si abbassa il ritmo, loro fanno sempre quello, per tutta la partita. Il batterci sempre con grande forza nelle situazioni di gioco. Ci siamo messi lì ad aspettare, abbiamo preso gol. Se fosse durata altri cinque minuti secondo me non l'avremmo portata a casa. Andava fatto il terzo gol, non bisognava gestire».