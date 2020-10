Spalletti: “Rialti mi disse 《Non sei pronto per venire alla Fiorentina》. Ti motivava anche senza complimenti”

A Firenze nel salone dei Cinquecento si è tenuto un bellissimo momento per ricordare il giornalista Alessandro Rialti, tanti sono intervenuti per ricordare il grande Rialti, tra cui Luciano Spalletti, queste le sue parole:

“Io sono fiorentino, quindi è capito che venissi a vedere le partite della Fiorentina e capitava che la commentassi a fine partita con i giornalisti presenti. Una volta, a fine partita, in tanti mi chiedevano della possibilità di allenare a Firenze, lui invece li lasciò parlare e mi disse: “Non sei pronto per venire a Firenze, non gli dar detta, loro son dei ruffiani”. Alessandro era uno di quelli che ti riusciva a motivare anche non facendoti complimenti e questo me lo sono portato dietro. Una volta ad una cena in una mia terra sulle colline di Certaldo, ci parlai, mi chiede di veder gli animali e con la macchina che uso in campagna andavamo pianissimo, massimo 15km orari, lui disse: “Vai piano se no te la spezzo”. Era molto rispettoso dei ruoli”

LEGGI ANCHE, L’INDISCREZIONE, BIRAGHI HA FIRMATO IL RINNOVO SUL CONTRATTO FINO AL 2024