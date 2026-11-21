Spalletti punge Conte: "Normale che aspetti un club importante. Io andavo a studiare e ad imparare cose nuove"

La risposta di Luciano Spalletti alle dichiarazioni di apertura da parte di Antonio Conte ad un ritorno in futuro sulla panchina della Juventus

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Venezia, previsto per le 12.30 di domenica 22 novembre e valevole per la giornata numero 12 del campionato di Serie A. Il tecnico bianconero si è soffermato su diversi temi, dalla situazione infortunati alle probabili scelte di formazione, passando per una replica alle parole di Antonio Conte, che nei giorni scorsi a “Cronache di Spogliatoio” ha aperto ad un ritorno sulla panchina della Juve.

Proprio su quest'ultimo argomento, Luciano Spalletti non risparmia una stilettata all'ex tecnico del Napoli:

“Trovo assolutamente normale che un allenatore senza squadra speri di sedersi su una panchina importante come quella della Nazionale, del Milan, del Manchester United o della Juventus”.

Sempre nello stesso passaggio della conferenza stampa della vigilia del match col Venezia, Spalletti aggiunge questa ulteriore battuta su Conte:

“Se mi sarei comportato come lui? Quando sono capitati momenti che non allenavo, io sono andato a guardare gli altri per imparare cose nuove, a studiare e cercare nuove soluzioni per la squadra successiva. Senza nessun problema nel dover aspettare il momento opportuno per ributtarsi dentro la mischia”.