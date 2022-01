Spalletti non ci sta: “Fiorentina ha vinto grazie ad episodi. Non capisco il giallo a Duncan”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, nel post-partita della sfida di Coppa Italia contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Mediaset. Queste le sue parole registrate da Tutto Napoli: “Non siamo stati così bravi e non siamo riusciti in superiorità numerica a gestore bene la partita, non siamo stati bravi a direzionarla mentre invece la Fiorentina l’ha gestita abbastanza bene e poi da un episodio ha trovato il vantaggio.

Sulle due espulsioni: “Le ho riviste, ma non ci voglio entrare perchè diventa difficile. Lozano tenta di togliere il piede, è un pestone lieve. A volte non capisco se la prima ammonizione di Fabian e l’entrata di Duncan abbiano lo stesso valore. Ma potevamo fare la partita ed eravamo in superiorità numerica. La prima responsabilità è nostra.

Sulle note positive: “Non ce ne sono, tutto abbastanza complicato come gestione. Sono gli stessi calciatori che hanno giocato tre giorni fa, chi è entrato veniva da dieci giorni fermo. Tra tre giorni giocheremo con molti di questi, è un momento dove sia accavallano tante partite e mancano giocatori. Se fosse possibile avere forze fresche contro il Bologna ti tireresti fuori da quelle complicazioni che ti porta aver giocato 120 minuti, molti in inferiorità numerica.

