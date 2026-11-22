Spalletti allontana Conte: "Penso a lavorare e a vincere ogni gara, il resto non mi interessa"

Il tecnico bianconero ha allontanato l'allenatore leccese

Il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, è intervenuto sia nella conferenza stampa della vigilia sia ai microfoni di DAZN prima del match odierno contro il Venezia, provando a spegnere i rumors legati ad Antonio Conte; quest'ultimo, attualmente senza squadra, aveva infatti dichiarato pochi giorni fa che, a suo dire, la sua avventura in bianconero "non è ancora conclusa".

Ecco le parole dell'allenatore di Certaldo, a partire da quanto affermato davanti ai giornalisti: “Nei periodi in cui sono rimasto fermo, ho dedicato il mio tempo a osservare il lavoro dei colleghi per apprendere nuovi concetti. Ho analizzato soluzioni tattiche inedite in vista del mio successivo incarico, agendo sempre con il massimo rispetto professionale e senza alcuna fretta di rientrare a tutti i costi. È sempre stato questo il mio modo di comportarmi”.

Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN

“Non c'è altro da aggiungere, la mia unica priorità è il rettangolo verde e ottenere risultati. Sulla panchina della Juventus c'è un unico modo per mettere a tacere le chiacchiere: scendere in campo e portare a casa i tre punti. Fa parte del gioco quando si raggiungono certi palcoscenici e si è costantemente sotto i riflettori mediatici”.