Spalletti affronterà per la trentesima volta la Fiorentina, 12 vittorie per lui contro la squadra che tifa

Il tecnico di Certaldo ritrova la squadra che ha sempre detto di tifare

Luciano Spalletti si appresta a vivere il suo trentesimo scontro diretto con la Fiorentina. L'ultimo incrocio risale alla penultima giornata del passato campionato, conclusosi con il trionfo della viola per 2-0 a Torino grazie alle marcature di Mandragora e Ndour. Nella sfida d'andata al Franchi, il match era terminato in parità sull'1-1, con reti di Mandragora e Kostic.

Bisogna tornare alla stagione 2022/23 per trovare il precedente antecedente, proprio nella giornata in cui il tecnico festeggiò il tricolore alla guida del Napoli con una vittoria per 1-0. Nel medesimo anno si registrò anche uno 0-0 a Firenze, mentre nell'annata 2021/22 il bilancio con i partenopei vide ben due battute d'arresto casalinghe: un 2-3 in campionato (gol di Cabral, Nico Gonzalez e Ikoné) e uno scoppiettante 2-5 ai tempi supplementari in Coppa Italia (a segno Vlahovic, Piatek, Venuti, Biraghi e Maleh). L'unico successo azzurro a Firenze di quel campionato fu l'1-2 della gara d'andata.

Nel suo periodo all'Inter, l'allenatore di Certaldo ottenne due pareggi al Franchi: uno scoppiettante 3-3 nel 2018/19 — caratterizzato dalle reti di Muriel e dal discusso rigore finale di Veretout, rimasto celebre per la furente protesta di Spalletti sul presunto fallo di mano — e un 1-1 nel 2017/18. A San Siro, invece, conquistò un 2-1 deciso da un rigore concesso per tocco di polpastrello di Vitor Hugo e un rotondo 3-0 nella gara d'esordio della stagione 2017/18 contro la Fiorentina allenata da Pioli.

Durante la sua doppia parentesi sulla panchina della Roma ha raccolto 5 affermazioni (vittoria per 3-1 nel 2006, 1-0 nel 2008 e 1-0 nel 2009 con gol di Totti), , 4 pareggi (1-1 nel 2005-06 a Roma e a Firenze, 0-0 al Franchi nella stagione 2006-07 e 2-2 nel 2007 nello scontro ad alta classifica), e 2 battute d'arresto come il 4-1 roboante di Prandelli.

Con l'Udinese il bottino recita due pareggi e una sconfitta, mentre con il Venezia centrò un successo nel 1999/2000. Una vittoria arrivò anche alla guida della Sampdoria (3-2 nel 1998/99), oltre a 4 punti complessivi conquistati al timone dell'Empoli nel 1997/98.

Il consuntivo totale vede così il tecnico toscano a quota 12 vittorie, 11 pareggi e 6 KO nei confronti diretti con la formazione gigliata.