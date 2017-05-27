Sousa: "I sassolini li avete in testa. Verrò ricordato dai tifosi. DV? No comment. Due nomi per il futuro..."
Queste le parole di Sousa nella sua conferenza di fine campionato:"Rapporto con Firenze e congedo domani?Il rapporto è sempre stato bello, i tifosi possono esprimere i proprio sentimenti e per questo...
Queste le parole di Sousa nella sua conferenza di fine campionato:
"Rapporto con Firenze e congedo domani?
Il rapporto è sempre stato bello, i tifosi possono esprimere i proprio sentimenti e per questo dobbiamo rispettarli.
Se sono fortunato ad essere stato accostato a Borussia e Roma dopo quest'anno?
Io faccio ciò che amo di più, allenare e avere la possibilità di aiutare a crescere i miei collaboratori.
L'analisi di fine campionato e sassolini da togliere?
I sassolini li avete voi in testa, l'analisi la farò dopo la partita contro il Pescara.
Gonzalo?
Devo solo ringraziarlo, come uomo e come professionista.
La partita di domani?
L'obiettivo è vincere.
Se credo che verrò ricordato dai tifosi?
Credo di sì.
Della Valle?
No comment.
Un possibile protagonista della Fiorentina del futuro?
Dragowski e Saponara potranno essere due nomi buoni per il futuro della squadra.
Europa League?
Alcune volte meritavamo più punti, altre volte non siamo riusciti a conquistarli.
Il mio modo di parlare e Zeman?
L'importante è che non si manipolino i tifosi. Zeman rimarrà nella storia del calcio, col suo modulo e con le sue idee".
Tommaso Fragassi