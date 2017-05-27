Sousa: "I sassolini li avete in testa. Verrò ricordato dai tifosi. DV? No comment. Due nomi per il futuro..."

Queste le parole di Sousa nella sua conferenza di fine campionato:"Rapporto con Firenze e congedo domani?Il rapporto è sempre stato bello, i tifosi possono esprimere i proprio sentimenti e per questo...

A cura di Tommaso Fragassi 27 maggio 2017 12:40

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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