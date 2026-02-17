Sottil: “Sei punti preziosi e squadre lasciate dietro, la lotta salvezza continua”

Riccardo Sottil, esterno offensivo del Lecce in prestito dalla Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari , analizzando la prestazione della squadra e l’importanza del risultato.

Queste le sue parole: “Gandelman si è inserito bene, oggi abbiamo sfruttato una palla inattiva e finalmente è arrivato il gol. Ho messo una bella palla, lui ha una qualità importante sul terzo tempo. Non è fatto ancora niente, abbiamo ottenuto due vittorie consecutive fondamentali, dimostrando di essere sul pezzo e di concedere poco agli avversari. Grazie a questi sei punti abbiamo tirato giù alcune squadre, la lotta salvezza è apertissima.”