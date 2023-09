Sottil: “Lo dice il campo e i numeri, fatta la miglior partita della stagione. Dovevamo vincere noi 2-0”

Andrea Sottil, tecnico dell’Udinese, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Lo ha detto il campo, li dicono le statistiche, è stata la miglior partita da quando è iniziata la stagione. La squadra ha fatto tutto quello che doveva fare, bisogna essere più cinici, non accuso nessuno, ci lavoro tutti i giorni con loro. Nell’unica occasione in cui la Fiorentina è entrata nella nostra area hanno fatto gol, dobbiamo continuare cosi, il calcio non può essere sempre cosi crudele. Il nostro lavoro è anche questo, sono orgoglioso della partita che abbiamo fatto, lo scorso anno abbiamo vinto ma non avevamo fatto una gara eccelsa, oggi abbiamo tirato in porta 20 volte ma loro vincono 0-2. Abbiamo fatto 30 minuti che gli abbiamo messi dentro la porta, dovevamo stare noi 2-0 per noi. Il nostro portiere Silvestri credo che non abbia mai toccato la palla. Abbiamo tirato 15 volte in porta dalla nostra area di rigore, è tanta roba contro la Fiorentina”

