Sottil condivide i video delle sue azioni in viola e scrive: “Quando lo farò di nuovo sarà come la prima volta”

Sottil affida ai social la propria voglia di rivalsa

Lontano dai campi da diversi mesi Riccardo Sottil affida ai social la propria voglia di rivalsa. Il calciatore viola è infatti fuori dal progetto di Paratici e non fa parte della squadra, inoltre il suo mancato trasferimento al Watford l’ultimo giorno di mercato ha fatto sì che fino a gennaio il calciatore viola è di fatto senza squadra.

Ieri nelle sue storie Instagram ha condiviso 3 video compilation delle sue giocate e tutte le azioni sono con la maglia della Fiorentina. Nel primo video anche la frase: “When i do this again, it’ll be like di first time” che tradotto significa: “Quando lo farò di nuovo sembrerà come la prima volta.”

Curioso il fatto che adesso posti solo video in maglia viola quando lo scorso anno quando era Lecce dopo una vittoria che gli permetteva di passare avanti alla Fiorentina disse: “Abbiamo ributtato giù qualche squadra.” Curioso anche il fatto che la maggior parte dei video sono dell’anno di Palladino, stagione in cui stava trovando finalmente continuità grazie alla fiducia del mister campano salvo poi andare a fare panchina al Milan in prestito secco a gennaio