"Sono il più forte di tutti, mi devi comprare i giocatori", il retroscena di Criscitiello su Allegri e il Napoli

Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, ha rivelato lo sfogo dell'allenatore del Napoli, Massimiliano Allegri, dopo il pareggio contro la Lazio

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, ha rivelato le parole di Massimiliano Allegri nel post partita di Napoli-Lazio. Ecco il racconto dello sfogo del tecnico livornese:

"Un retroscena che è successo ieri al termine di Napoli Lazio che ovviamente sarà smentito da Allegri Allegri. Alla fine della partita Napoli Lazio nell'atrio che ti porta nello spogliatoio da una parte si va a destra nello spogliatoio del Napoli a sinistra in quello degli avversari, mentre ritornava nello spogliatoio Allegri ha urlato, quindi non è che l'ha detto a bassa voce, ha urlato tre volte "io sono il più forte di tutti, io sono il più forte di tutti, io sono il più forte di tutto. Mi devi solo prendere i giocatori". Queste frasi di Allegri ovviamente non sono piaciute ad alcuni calciatori che erano lì. Non è chiaro se ovviamente erano dirette a De Laurentiis perché era già negli spogliatoi, non poteva essere rivolto alla tribuna. Qualcuno può dire potesse essere riferito a Manna che poteva essere nei paraggi, ma secondo molti era semplicemente un pensiero ad alta voce. Era un pensiero ad alta voce autoreferenziale. L'ha detta davanti a tre calciatori del Napoli: diciamo un paio che non erano in campo e neanche in panchina però erano già lì però ripeto chi era presente in quel momento nell'atrio dello spogliatoio. Non l'ha detto nello spogliatoio del Napoli, l'ha detto in mezzo al passaggio e quindi c'erano più persone."