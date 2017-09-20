Solo vittorie in questo campionato per la Juventus, ma Allegri non si fida della Fiorentina

Dybala in versione fenomeno e una squadra che sta macinando punti. Ma l'allenatore bianconero vuole un cambio di mentalità

Quattro vittorie su quattro per la Juve, eppure Allegri poco si fida della Fiorentina che ha la metà dei punti e arriva a Torino in versione geneticamente modificata dopo un’estate tarantolata sul mercato: il problema è capire quanto valga questa squadra, nemmeno Pioli ancora lo sa, anche se le due vittorie consecutive contro Verona e Bologna sono state un bel pieno di autostima.

La Juve ha vinto gli ultimi sei incontri casalinghi con i viola, ma dopo il ko con il Barcellona e i segnali della ripresa con il Sassuolo Allegri pretende un cambio mentale dai suoi. Dybala è in forma super in campionato, dall’altra parte c’è la democrazia del gol con 8 giocatori diversi a segno. Forse stasera ci si potrà divertire, di sicuro la Fiorentina va a Torino per provare a sognare.

La Nazione