Sarà Nikola Dabanovic l’arbitro designato dall’Uefa per la gara di ritorno di Conference League tra Sivasspor e Fiorentina, in programma in Turchia giovedì alle 18.45. Per il fischietto montenegrino si tratterà della terza squadra italiana incrociata in stagione, dopo aver già diretto Roma e Lazio nella fase a gironi di Europa League.

GOLLINI, PROBLEMI ANCHE CON GASPERINI