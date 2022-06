Oggi e domani allo stadio Franchi andrà in scena il concerto del cantante romano Ultimo, molto apprezzato dai giovani. Per questi due concerti consecutivi, lo stadio della Fiorentina farà registrare 80 mila persone in un vero e proprio boom di ingresso. La foto di Labaro Viola del Franchi dimostra la grande affluenza e lo stadio che va riempirsi

SUAREZ OFFERTO ANCHE ALLA LAZIO