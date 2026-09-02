Si presenta Beto: "Sono in un club storico. Amo il legame che c'è con i tifosi, devo farmi trovare pronto"

La Fiorentina ha il suo nuovo bomber: l'ex Everton ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club viola.

Finito il mercato, è tempo che gli ultimi acquisti si presentino ai tifosi, e tra questi non poteva mancare Beto, il nuovo bomber della Fiorentina, che ha rilasciato qualche parola ai microfoni del canale ufficiale della squadra viola.

IL RITORNO IN SERIE A

"Sono molto contento di essere qui, in questo club storico, non vedo l'ora di cominciare. Ho già avuto un'esperienza in Italia e in Serie A con l'Udinese, e proprio per questo, dopo i miei anni in Premier, non vedo l'ora di iniziare di nuovo a giocare qui. Non conoscevo nessuno della squadra, ho solo visto qualche video e immagine dei miei nuovi compagni".

I TIFOSI

"Il senso di appartenenza che hanno i tifosi verso la squadra è incredibile, e proprio per questo che ho accettato la Fiorentina, per il calore e il legame che c'è tra tifosi e squadra, devo farmi trovare pronto".

IL VIOLA PARK

"Ho già girato un po' il Viola Park, non ho mai visto nulla di simile, sicuramente la miglior struttura in cui sono stato".