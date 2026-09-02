Labaro Viola

Si presenta Beto: "Sono in un club storico. Amo il legame che c'è con i tifosi, devo farmi trovare pronto"

La Fiorentina ha il suo nuovo bomber: l'ex Everton ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 settembre 2026 13:37
Si presenta Beto: "Sono in un club storico. Amo il legame che c'è con i tifosi, devo farmi trovare pronto" -
News
Condividi

Finito il mercato, è tempo che gli ultimi acquisti si presentino ai tifosi, e tra questi non poteva mancare Beto, il nuovo bomber della Fiorentina, che ha rilasciato qualche parola ai microfoni del canale ufficiale della squadra viola.

IL RITORNO IN SERIE A

"Sono molto contento di essere qui, in questo club storico, non vedo l'ora di cominciare. Ho già avuto un'esperienza in Italia e in Serie A con l'Udinese, e proprio per questo, dopo i miei anni in Premier, non vedo l'ora di iniziare di nuovo a giocare qui. Non conoscevo nessuno della squadra, ho solo visto qualche video e immagine dei miei nuovi compagni".

I TIFOSI

"Il senso di appartenenza che hanno i tifosi verso la squadra è incredibile, e proprio per questo che ho accettato la Fiorentina, per il calore e il legame che c'è tra tifosi e squadra, devo farmi trovare pronto".

IL VIOLA PARK

"Ho già girato un po' il Viola Park, non ho mai visto nulla di simile, sicuramente la miglior struttura in cui sono stato".

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok