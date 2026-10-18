Altra sconfitta per la Fiorentina! Il Como vince 3-1. Primo gol dei lariani viziato da un fallo

Allo scadere del primo tempo la Fiorentina trova il pareggio, ma viene segnalato un fuorigioco

Settima giornata di campionato per la Fiorentina di Paolo Vanoli, che oggi, alle ore 15, allo stadio Artemio Franchi di Firenze ospita il Como di Cesc Fabregas. La Viola dopo la brutta prestazione, shock nei primi 15', che è culminata con il ko allo stadio Luigi Ferraris di Genova contro il Genoa (2-1 in favore dei rossoblù).

Nella Fiorentina ancora assente Arthur Atta, il francese è sempre alle prese con un sovraccarico funzionale all'addome e pertanto come svelato dal mister la scorsa settimana tornerà solo quando sarà al 100%. Servirà dunque pazienza.

PRIMO TEMPO- Al 9' Gonçalves lancia in campo aperto Njie che calcia, palla deviata che si spegne sul fondo. Al 10' super azione di Fagioli che mette tutti a sedere in area di rigore ma quando calcia trova una deviazione che spedisce il pallone in angolo. Fiorentina vicina al gol del vantaggio al Franchi. Al 12' Chalobah resta a terra, sanitari in campo per verificare le sue condizioni. Il classe 1999 è costretto a chiedere il cambio, al suo posto entra Ramon. Al 15' brutta palla persa da Gonçalves, Da Cunha calcia con il sinistro, De Gea si allunga e spedisce il pallone in angolo. Al 16' rischia grosso la Fiorentina, De Gea salva su Douvikas, il pallone resta lì, Liberali si divora l'1-0 per il Como. Al 18' ancora una chance per la Fiorentina sui piedi di Gonçalves. Al 20' ripartenza del Como, Nico Paz prova la conclusione, pallone deviato in corner da Dragusin che fa scudo con il corpo. Al 24' cross dalla destra di Smolcic sul secondo palo per Caqueret che arriva ma non impatta bene di testa la sfera. Al 25' ancora occasione per il Como. Cross dentro per Nico Paz che salta più alto di Pongracic, ci arriva De Gea a chiudere la porta viola e a spedire palla in angolo. Al 28' giallo per Valle che stende Mastantuono. Al 30' altra occasione per la Fiorentina! Mastantuono dentro per Pellegrino che calcia con la deviazione di Ramon, chiude Boutez. Al 32' Liberali segna e porta avanti il Como tra le proteste della Fiorentina che reclama un fallo ad inizio azione su Gonçalves. Al 36' cross dentro di Valle per Nico Paz che salta completamente libero ed appoggia il pallone alle spalle di De Gea. 2-0 Como al Franchi. Al 39' Nico Paz ammonito per il fallo sul connazionale Mastantuono. Al 41' ci prova Jimenez! Il numero 20 calcia e trova il corner. Al 42' la Fiorentina trova il gol! Mischia in area di rigore sul corner, il più lesto di tutti è Pongracic che con il sinistro firma l'1-2. Al 43' Mastantuono mette dentro una splendida palla, sul secondo palo non riesce ad arrivare Gonçalves. Subito un'altra occasione per la viola. Al 47' ammonito Ramon per il fallo netto su Viery. Al 47' la Fiorentina acciuffa il pareggio! In gol ancora lui, Pongracic! Lunghissimo check del VAR che decreta il fuorigioco. Al Franchi il risultato resta 1-2 tra Fiorentina e Como.

SECONDO TEMPO- Parte subito con molta aggressività la Fiorentina nel secondo tempo, sulla scia di quanto fatto nel finale della prima frazione. Al 53' buona trama della Fiorentina, Fagioli per Ndour che calcia, Butez fa buona guardia. Poi Mastantuono prova il tiro ma viene murato. Al 56' Douvikas calcia, pallone che finisce sotto le gambe di De Gea. 3-1 Como al Franchi. Al 58' Nico Paz prova a sorprendere De Gea dalla distanza. Al 61' Caqueret calcia, De Gea chiude lo specchio. Al 61' fuori Nico Paz, al suo posto Perrone. Al 63' doppio cambio Fiorentina, fuori Gonçalves e Viery, dentro Gnonto e Valdepenas. Al 68' giallo per Ndour. Al 69' fuori Mastantuono e Jimenez, dentro Dodò e Brescianini. Al 72' Gnonto si accentra e calcia, palla fuori. Al 74' palla dentro di Brescianini per Njie che colpisce di testa, il pallone si stampa sul palo. Al 75' conclusione di Fagioli allungata in corner. Al 78' Fagioli calcia, Butez allunga palla in angolo. Nella Fiorentina al 79' fuori Ndour, al suo posto Beto. All'80' Njie prova la conclusione dalla distanza. All'82' nel Como fuori Liberari e Da Cunha, dentro Ricci e Kambwala. Dopo 4' di recupero Fiorentina-Como si chiude 1-3.