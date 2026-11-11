Serena: "Non perdonerò mai Edmundo, non sono mai riuscito a mandarla giù perchè doveva restare"

L'ex giocatore viola ha tirato le orecchie ad Edmundo

Un rammarico profondo che gli anni non sono riusciti a scalfire e una ferita tuttora viva per chi ha vissuto in prima persona quell'epica cavalcata in maglia viola. L'ex terzino gigliato Michele Serena ha rispolverato i ricordi dell'annata 1998/99, la stagione in cui la Fiorentina allenata da Giovanni Trapattoni accarezzò concretamente il sogno dello scudetto.

L'elogio ai fuoriclasse Nel suo intervento, Serena ha espresso un'ammirazione sconfinata per i due trascinatori di quella formazione, definendo Gabriel Omar Batistuta e Manuel Rui Costa due veri e propri «geni» del pallone.

La svolta e l'addio al sogno La memoria di quell'organico straordinario lascia però subito il passo al momento decisivo che spezzò l'incantesimo: il grave infortunio del centravanti argentino e il contemporaneo, polemico viaggio di Edmundo in Brasile per il Carnevale di Rio. Un comportamento che l'ex difensore ammette di non aver ancora superato: «È una cosa che non gli perdonerò mai», ha rivelato con rammarico Serena, evidenziando come la squadra, in piena lotta per il titolo, si sia ritrovata improvvisamente priva dei suoi due uomini simbolo nel momento più importante della stagione.