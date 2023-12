Senza Nico, Jack ed Arthur, non è Fiorentina. A gennaio necessario intervenire 

La Fiorentina ha vinto, ma la prestazione lascia dubbi. Di certo c’è che contro il Verona si è capito, se mai ce ne fosse stato bisogno, quanto questa squadra non possa fare a meno dei suoi pochi calciatori sopra media e di quanto, a gennaio, servirà intervenire. Difficile altrimenti, considerando il tempo che servirà per riavere Nico Gonzalez e le difficoltà di chi dovrebbe sostituirlo, pensare di restar lì, nel gruppone che sogna Champions ed Europa League. Mancava Nico, e stavolta pure Arthur (in panchina) e Bonaventura, costretto ad arrendersi al dolore al piede. E così Italiano, per la prima volta, si è affidato ai due centravanti. Una sorpresona. Lo scrive il Corriere Fiorentino.