Sentite Repubblica: "Dodò può partire titolare col Monza: Vanoli lo ha provato in settimana"

Una scelta che farebbe discutere

A poche ore dalla sfida contro il Monza, restano ancora alcuni dubbi da sciogliere nella formazione della Fiorentina. In particolare, l'attenzione è rivolta al reparto arretrato, dove è ancora aperto il ballottaggio tra Luca Ranieri e Viery per affiancare Radu Dragusin al centro della difesa. Al momento, il capitano viola sembra essere in vantaggio per una maglia da titolare.



Sulle corsie esterne, invece, João Mario dovrebbe essere confermato sulla sinistra, mentre a destra Jiménez appare il principale candidato a partire dal primo minuto. Proprio su quest'ultima posizione, però, potrebbe arrivare una possibile sorpresa.



Secondo quanto riportato da La Repubblica, nel corso della settimana Paolo Vanoli avrebbe provato anche Dodò nel ruolo di esterno destro. Un'indicazione che lascia aperto uno spiraglio per il brasiliano, nonostante un suo rilancio dal primo minuto appaia al momento un'ipotesi complicata. La possibilità, tuttavia, non sarebbe stata completamente accantonata dallo staff viola.