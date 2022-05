Sentite Marco Bucciantini: ”Italiano? E’un grande ambizioso, se lo teniamo lo saremo anche noi”

Il noto opinionista Marco Bucciantini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno ed ha parlato della Fiorentina e della sua resa nelle ultime gare. Queste le sue parole:

”Campionato? Se il Milan vince, lo fa la squadra migliore. Ha sempre dato il massimo, resta uno spiraglio aperto perché non è la più forte.

Roma? La finale di Conference ha dirottato tutte le energie mentali e fisiche su Tirana. È un piccolo vantaggio per la Fiorentina che deve fare 7 punti per centrare l’Europa. Uno snodo cruciale della propria stagione, la prima di tre partite non semplici (con Samp e Juve ndr.). I viola, però, in questa stagione hanno dimostrato di poter tornare a vincere certe gare.

Italiano? Sono un suo ammiratore da sempre. Penso che ci abbia ridato una missione. L’ambizione fa parte della sua interezza come professionista. Non si può separare dal complesso. Se lo teniamo, è perché siamo ambiziosi come lui.”

