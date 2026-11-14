Sentite l’ex arbitro Chiesa: “Bremer non ha esultato perché pensava di aver fatto fallo su De Gea”

Per Massimo Chiesa Bremer non temeva il tocco di mano

L'ex arbitro Massimo Chiesa nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com ha analizzato alcuni episodi che hanno fatto discutere nella sfida recente pareggiata dalla Fiorentina contro la Juventus: il tocco di braccio di Joao Mario e il gol convalidato a Bremer con sospetta deviazione di spalla.

Qualcosa non funziona con il VAR, perché? "Credo si sia creata una discrasia fra l'arbitro di campo e chi sta al VAR".

A proposito di Fiorentina-Juve: il colpo di spalla di Bremer? "Ho sentito che molti hanno parlato della sua faccia dopo il gol dicendo che pensava glielo annullassero. Per me aveva dei dubbi, ma solamente perché era venuto a contatto con il portiere. E, in Italia, quando tocchi il portiere viene sempre fischiato fallo in attacco. Per me aveva paura gli fischiassero fallo su De Gea, che ha sbagliato completamente il tempo dell'intervento". Lo riporta Tuttomercatoweb