Sentite Juric: “Decimo posto non è un traguardo, senza obiettivi giocatori non hanno motivazioni”

Queste le parole di Juric riportante in conferenza stampa da Toronews.com: “Quanto è difficile anche per i giocatori non avere un obiettivo? Basta vedere cosa è successo al Verona. Basta mollare un attimo per ritrovarsi ultimo. Loro hanno ancora tutti i miei giocatori, Ceccherini, Gunter, Ilic e gli altri. Penso che la base di uno sport è avere un obiettivo. Se per esempio uno dice che l’obiettivo è il decimo posto è un obiettivo un po’ sterile e non ci sono motivazioni. So che il pubblico del Torino si aspetta che ci giochiamo l’Europa, ma non è realistico al momento. Penso anche io che uno deve avere grandi motivazioni sia a livello personale che di gruppo. E qui poi si percepisce insoddisfazione per il fatto di essere a metà classifica, ma invece è già un grande successo”.

Ricordiamo che Commisso ha indicato la parte sinistra della classifica come obiettivo per la Fiorentina, dunque il pensiero di Juric dovrebbe valere anche per la squadra allenata da Vincenzo Italiano

FIORENTINA ANCORA SU CITTADINI