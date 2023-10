Sentite Flachi: “Fiorentina fregata dalla sosta. Occasione per Beltran perchè Nzola è fuori dagli schemi”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole.

“Lazio e Juventus partite diverse dall’Empoli? E’ scontato perchè sono partite che non devono neanche essere preparate. Anche lo stesso Kayode contro l’Empoli mi sembrava un altro giocatore: la settimana prima aveva fermato Kvara e invece contro l’Empoli non ci ha capito nulla. La battuta d’arresto ci può stare e complimenti all’Empoli per la vittoria.

Chance per Beltran? La Fiorentina è in difficoltà davanti e Beltran stasera ha l’occasione di sbloccarsi e fare una grande partita. Ha anche la possibilità di conquistarsi il posto perchè Nzola lo vedo proprio fuori dagli schemi.”

