Labaro Viola

Sentite Ezio Greggio: "Fallo di mano di Joao Mario? A parti invertite avrebbero dato rigore"

Ezio Greggio polemico sul presunto fallo di mano di Joao Mario

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 novembre 2026 13:59
Aggiungici a Fonti Google Seguici su Google News
Sentite Ezio Greggio: "Fallo di mano di Joao Mario? A parti invertite avrebbero dato rigore" -
News
Condividi

Il conduttore televisivo e tifoso bianconero, Ezio Greggio ha commentato sui social la partita del Franchi: "Il braccio da rigore a nostro favore se fosse stato contro lo avrebbero dato? Cerrrrrrrrto che lo avrebbero dato. La Juve forse non meritava di vincere ma i rigori sono rigori. Abbiamo necessità che i nostri giocatori buoni rientrino per alzare il livello".

Continua a leggere su Labaro Viola

Segui Labaro Viola

tiktok