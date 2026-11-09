Sentite Ezio Greggio: "Fallo di mano di Joao Mario? A parti invertite avrebbero dato rigore"

Ezio Greggio polemico sul presunto fallo di mano di Joao Mario

Il conduttore televisivo e tifoso bianconero, Ezio Greggio ha commentato sui social la partita del Franchi: "Il braccio da rigore a nostro favore se fosse stato contro lo avrebbero dato? Cerrrrrrrrto che lo avrebbero dato. La Juve forse non meritava di vincere ma i rigori sono rigori. Abbiamo necessità che i nostri giocatori buoni rientrino per alzare il livello".