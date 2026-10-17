Sentite Carobbi: "La Fiorentina è incompleta, mancano i leader che guidino il gruppo nei momenti duri"

L'ex giocatore viola ha parlato del momento dei gigliati

L'avvio di stagione sottotono della Fiorentina continua a far discutere tifosi e addetti ai lavori. Intervenuto ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno, l'ex difensore viola Stefano Carobbi ha espresso la propria lettura sui problemi strutturali della squadra, offrendo al contempo un giudizio positivo sul potenziale degli esterni d'attacco.

Centrocampo e leadership: "Serve filtro e una figura di riferimento"

Secondo Carobbi, le difficoltà tattiche riscontrate dalla Fiorentina nelle due fasi nascono soprattutto in mezzo al campo, dove manca sostanza ed esperienza carismatica:

"Non ci sono giocatori che fanno da filtro a centrocampo, forse solo Ndour, che al momento è uno dei giocatori più importanti a livello tattico. A questa squadra manca anche un leader."

L'ex calciatore individua quindi in Ndour l'unico profilo in grado di garantire gli equilibri tattici necessari, sottolineando però come l'assenza di un vero trascinatore nello spogliatoio e sul terreno di gioco stia pesando sulle prestazioni complessive del gruppo.

Il potenziale sugli esterni: "Njie fenomeno, Mastantuono ha carattere"

Se la mediana e la leadership mostrano ancora dei limiti, note decisamente più liete arrivano dal reparto esterno d'attacco, dove Carobbi vede ampi margini di crescita e qualità importanti:

"Njie è un fenomeno, può diventare un giocatore molto importante. Di Mastantuono mi piace soprattutto il carattere: ha una personalità forte e decisa."

Elogi importanti, dunque, per i due giovani interpreti offensivi: da una parte le qualità tecniche e l'estro di Njie, dall'altra la tempra e la maturità mostrate da Mastantuono, elementi su cui la Fiorentina potrà e dovrà fare leva per ritrovare spinta e pericolosità offensiva.