Sentite Birindelli: "Sono pisano e juventino: lunedì contro la Fiorentina sarà un derby"

Le parole di Samuele Birindelli

Samuele Birindelli, difensore del Monza, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport in vista del match contro la Fiorentina: "Per me è un derby perché sono pisano e per la parte juventina della famiglia. È una partita sentita, è vero, è anche una cosa goliardica per gli amici a Pisa, ma vale tre punti come le altre e noi dobbiamo dare il massimo per ottenerli".