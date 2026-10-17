Sentite Agresti: "A Firenze si è cambiato troppo, ma questa stagione è uguale alla scorsa"

Il vice direttore di Gazzetta ha parlato di Fiorentina

Intervenuto ai microfoni del Pentasport su Radio Bruno, il vice direttore de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il momento dei viola e la prossima sfida di campionato.

FIRENZE – Il momento della Fiorentina, tra il prossimo impegno di campionato contro il Como e i problemi strutturali emersi in questo avvio di stagione, è stato al centro dell'intervento di Stefano Agresti. Il vice direttore de La Gazzetta dello Sport, ospite durante la trasmissione Pentasport su Radio Bruno, ha offerto una panoramica lucida sulla squadra gigliata e sui prossimi avversari.

La sfida con il Como: "Non un test semplice, ma l'avversario ha perso certezze"

Guardando alla prossima gara contro i lariani, Agresti individua nei lombardi una squadra in evidente fase di flessione, pur mettendo in guardia i viola da facili entusiasmi:

"Il Como è da un po' che non sta benissimo: ha perso contro il Frosinone che ha meritato, con la Roma finché erano in 11 hanno più subito di quanto abbiano costruito, ha perso in Champions… secondo me la Fiorentina trova un Como che ha perso qualche sicurezza, non dico che sia semplice ma non è il momento migliore. Sarà un Como più stanco, sicuramente. Sono partite che pesano e molti giocatori loro, che sono giovani, non hanno l'abitudine a giocare ogni tre giorni e avvertono la pressione in modo maggiore."

Un'occasione, dunque, che la Fiorentina dovrà essere brava a sfruttare, capitalizzando le difficoltà fisiche e mentali di una rosa giovane e meno abituata ai doppi impegni ravvicinati.

Il bilancio sulla stagione: "Cambiato troppo, il problema si ripete"

Spostando l'attenzione sul cammino complessivo dei viola, il giudizio di Agresti si tinge di amarezza, evidenziando una preoccupante continuità con le difficoltà già viste nella passata stagione:

"Mi è sembrato di rivivere la scorsa stagione: la Fiorentina è partita con ambizione e con scelte che molti di noi avrebbero fatto allo stesso modo, proprio come l'anno scorso. I giocatori comprati sono forti, mi viene da pensare che si sia cambiato troppo tutto insieme, anche se sono arrivati giocatori di valore: il fatto che a Firenze sono due anni che non si riesce a costruire una squadra che funziona mi colpisce molto."

Le premesse estive, fatte di investimenti importanti e ambizioni elevate, condivise anche dagli addetti ai lavori, si stanno scontrando ancora una volta con le difficoltà di amalgama. Il nodo principale, secondo il giornalista, risiede nell'eccessiva rivoluzione tecnica operata in poco tempo, un fattore che continua a frenare la continuità e la costruzione di un'identità di squadra solida sulle rive dell'Arno.