Sella non ha dubbi: "Nella mia squadra sceglierei Nico Paz, è più avanti di Mastantuono"

"Mastantuono deve migliorare ancora molto. Nico Paz è uno che può fare anche il centrocampista classico, Mastantuono no"

Ezio Sella ha parlato ai microfoni di TMW Radio soffermandosi su due profili molto chiacchierati nelle ultime settimane che si stanno contendendo la maglia numero 10 dell'Argentina lasciata in eredità da Lionel Messi: l'attaccante della Fiorentina Franco Mastantuono e Nico Paz del Como.

"Nico Paz e Mastantuono sono due talenti ma Nico Paz è più avanti. Gioca da due anni qui, con un allenatore che lo ha migliorato a livello tattico. E poi fisicamente è più forte rispetto a Mastantuono. E questo lo aiuta a essere determinante in area. Mastantuono deve migliorare ancora molto. Nico Paz è uno che può fare anche il centrocampista classico, Mastantuono no – ha aggiunto –. Per la mia squadra sceglierei senz'altro Nico Paz, perché abbina fisico, corsa e tecnica. E' un giocatore che vorrei, è uno che può crescere ancora molto."