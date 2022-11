Se Jovic ha detto la verità allora dopo 4 anni il progetto di Commisso alla Fiorentina sta fallendo

Poteva essere una tranquilla giornata di festa ma ci ha pensato Luka Jovic con le sue parole pronunciate ai media serbi ad accendere la polemica odierna:

“La Fiorentina può essere un buon trampolino per tornare in forma e cosi da poter tornare a giocare in un grande club”. Apriti cielo.

Facciamo una premessa. Jovic non ha detto di certo una stupidaggine. Parliamo di un giocatore che solo 3 anni fa veniva comprato dal miglior club del mondo, vale a dire il Real Madrid, per la cifra monstre di 75 milioni di euro con l’obiettivo di farlo diventare il nuovo Benzema e prendere il suo posto al centro dell’attacco dei blancos. Dunque le parole del serbo si possono anche capire da questo punto di vista dato che ha fallito la grandissima occasione della sua giovane carriera (è un classe 1997)

Quello in cui Jovic ha sbagliato è che certe cose è meglio non dirle, perchè cosi fai girare solo le scatole ai tifosi in una stagione in cui non sta di brillando con la bellezza di soli 2 gol segnati in campionato segnati fino ad ora. La stagione della Fiorentina passa dalle sue giocate, se farà una grande stagione allora il campionato viola sarà grande, al contrario, se dovesse continuare con questo trend, il campionato della squadra sarà di molto al di sotto delle aspettative di inizio stagione.

Adesso è il momento dei fatti, non quello delle parole. Di queste parole. Se poi in 2 anni Jovic avrà segnato 50 gol e verrà ricomprato dal Real Madrid (che gli paga ancora metà stipendio e che ha il 50% dell’incasso in caso di cessione dalla Fiorentina) oppure dal Bayern Monaco allora vorrà dire che sorrideranno sia i risultati sportivi che le casse della Fiorentina.

Un’altra riflessione è sul messaggio generale di queste parole, l’ultimo grande colpo estivo della Fiorentina considera il club viola un trampolino di lancio verso nuovi grandi club. Un qualcosa che stona con i proclami e le ambizioni di Rocco Commisso. Il patron viola ormai è al suo quarto campionato a Firenze, arrivò in Italia parlando di grandi obiettivi, trofei e di “Fare una squadra all’altezza di Firenze”. Per ora i risultati parlano di 2 campionati su 3 negativi e un quarto, quello attuale, attualmente sotto le aspettative.

Ci si aspettava che questa proprietà facesse fare il salto di qualità dopo l’era Della Valle ma si è ricaduti sui soliti discorsi e si è fatto anche un passo indietro sotto il profilo dei risultati sportivi considerato che con la precedente gestione, nella maggior parte dei campionati giocati, la Fiorentina si è piazzata spesso tra i primi 5 posti in classifica. Ci si augura che il tecnico Vincenzo Italiano possa fare il miracolo di portare anche quest’anno la squadra in Europa ma per adesso le ambizioni e le parole non son state confermate dai fatti. E se la conferma arriva dagli stessi giocatori il messaggio diventa preoccupante. La musica non sembra essere cambiata. Per certi versi peggiorata.

Flavio Ognissanti

