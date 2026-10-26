Cambi folli Scugnizzo Viola: “Sono stanco, non ce la faccio più. La Fiorentina è diventata la barzelletta d’Italia”

Un altro ko, un’altra illusione e una classifica che fa paura. La pazienza dei tifosi viola è finita

Ci avevamo creduto, almeno per qualche minuto

Ed eccoci qua. Ancora una volta a raccontare una sconfitta. Ancora una volta a cercare di capire cosa stia succedendo alla nostra Fiorentina. Ancora una volta a domandarci quanto dovremo aspettare prima di poter tornare a vivere una domenica di calcio senza avere lo stomaco chiuso.

Inter 2, Fiorentina 1.

E fa male. Fa male perché, per qualche minuto, ci avevamo creduto davvero.

Al 65’, quando Jimenez ha tirato fuori dal cilindro un gol meraviglioso, ho pensato che forse, finalmente, potesse succedere qualcosa di diverso. Un lampo, una giocata, un momento capace di cambiare il destino di una partita che fino a quel momento aveva visto l’Inter produrre più gioco.

Perché diciamolo senza raccontarci favole: i nerazzurri hanno costruito di più, hanno costretto De Gea a intervenire più volte e hanno avuto una presenza offensiva superiore alla nostra. Non possiamo far finta che la Fiorentina abbia dominato San Siro.

Ma il calcio non è una gara a chi tiene più il pallone. È anche la capacità di resistere, colpire e portare a casa punti quando la partita ti offre un’occasione.

E ieri, per un attimo, sembrava che potessimo riuscirci.

Poi è arrivato Thuram.

L’illusione dura troppo poco

Il pareggio dell’Inter è una fotografia impietosa delle nostre difficoltà.

Thuram trova una difesa viola impreparata, una retroguardia che non riesce a leggere e a contrastare l’azione come dovrebbe. E quando affronti una squadra con la qualità dell’Inter, certi errori li paghi.

Pochi minuti dopo arriva anche il rigore conquistato dallo stesso Thuram, che poi lo trasforma con una spocchia che, da tifoso viola, mi ha fatto salire il sangue alla testa.

Ma sapete qual è la cosa peggiore?

Non è perdere contro l’Inter. Non era certo San Siro il posto in cui eravamo obbligati a vincere per dimostrare di essere una grande squadra.

La cosa peggiore è che ormai ci siamo abituati a vivere così: un lampo di speranza, un momento in cui pensi che qualcosa possa finalmente cambiare, e poi la solita doccia fredda.

Una squadra che sembra poter reagire, ma che non riesce a trasformare quella reazione in un risultato.

Una partita che si poteva portare a casa con una prestazione di sacrificio e attenzione, finita invece con un’altra sconfitta.

E noi siamo sempre qui, a raccogliere i cocci.

Due anni a guardare il fondo della classifica

È questo che mi fa davvero arrabbiare.

Non è soltanto la sconfitta di ieri. Non è soltanto il rigore di Thuram. Non è nemmeno il fatto che l’Inter abbia giocato meglio per lunghi tratti.

È la sensazione, sempre più concreta, che la Fiorentina sia intrappolata in un limbo dal quale nessuno riesce a tirarla fuori.

Da troppo tempo navighiamo nella parte bassa della classifica. Da troppo tempo passiamo da una stagione complicata a un’altra, senza riuscire a costruire un progetto capace di restituire entusiasmo e prospettive.

Siamo passati dalla speranza alla preoccupazione, dalla preoccupazione alla rabbia e dalla rabbia alla stanchezza.

E la stanchezza è forse la cosa più pericolosa di tutte.

Perché un tifoso arrabbiato continua a protestare. Un tifoso deluso continua a chiedere spiegazioni. Ma quando un tifoso comincia a perdere la voglia di seguire la propria squadra, quando si ritrova a chiedersi se abbia ancora senso accendere la televisione, scrivere un articolo o registrare un video, allora significa che qualcosa si è rotto davvero.

Io sono arrivato vicino a quel punto.

E non lo dico per fare scena.

Anche lo Scugnizzo Viola è stanco

Ieri ho registrato un video di pancia. Un video in cui mi sono lasciato andare, arrivando a pronunciare anche qualche parolaccia di troppo.

Oggi l’ho cancellato.

Perché, riguardandolo, ho capito che quella persona lì non ero io come voglio essere.

La rabbia era tanta, forse troppa. La delusione mi aveva preso completamente e ho finito per esprimermi in un modo che non mi rappresenta.

Per questo voglio chiedere scusa ai tifosi che mi seguono e che ogni settimana dedicano qualche minuto ai miei articoli e ai miei video.

Ma non voglio chiedere scusa per la mia rabbia.

Quella è autentica.

Non voglio chiedere scusa perché sono stanco di vedere la Fiorentina in queste condizioni. Non voglio chiedere scusa perché pretendo di più da una società che dovrebbe avere ambizioni ben diverse. E non voglio chiedere scusa perché, dopo anni di passione, comincio a domandarmi se ne valga ancora la pena.

Mi dispiace per i toni di quel video, ma non per quello che provo.

Perché io amo questa maglia. E proprio per questo mi fa male vederla ridotta così.

Lo Scugnizzo Viola è nato per raccontare la Fiorentina con il cuore, senza filtri e senza paura di dire quello che pensa.

Ma anche il cuore, ogni tanto, si stanca di battere contro un muro.

Vanoli qualcosa in più l’ha visto. E forse non ha tutti i torti

In mezzo a questo disastro, provo comunque a essere onesto.

Qualcosa in più rispetto alle partite precedenti si è visto.

Vanoli lo ha sostenuto e, al di là delle critiche che gli sono piovute addosso, non possiamo ignorare ogni segnale positivo soltanto perché il risultato è stato negativo.

La squadra ha mostrato qualche miglioramento. In alcuni momenti è riuscita a essere più propositiva e il gol di Jimenez ha dimostrato che, quando riusciamo a sviluppare una giocata con qualità, possiamo creare problemi anche a una formazione come l’Inter.

Ma il problema è proprio questo: qualche miglioramento non basta più.

Non basta vedere una squadra che ogni tanto sembra viva, se poi alla fine torniamo a casa senza punti.

Non basta parlare di atteggiamento, se continuiamo a commettere errori che compromettono le partite.

Non basta dire che il lavoro si vede, se i risultati continuano a mancare.

E non basta nemmeno liquidare Vanoli con una battuta o dargli dell’ubriaco perché non si è d’accordo con le sue dichiarazioni.

Il giudizio deve essere serio, come dovrebbe essere serio quello su chi ha costruito questa squadra e su chi la gestisce.

Vanoli deve trovare le soluzioni. I giocatori devono assumersi le proprie responsabilità. La società deve dimostrare di avere una direzione.

Perché qui non è più soltanto una questione di allenatore.

I soldi spesi e i risultati ottenuti: qualcuno deve spiegare

Ed è qui che la mia rabbia diventa ancora più difficile da contenere.

Perché mentre noi continuiamo a guardare la classifica dalla parte sbagliata, ci viene ricordato che la Fiorentina ha investito cifre importanti sul mercato.

Parliamo di quasi 180-190 milioni di euro spesi nell’arco di due anni, secondo il bilancio che faccio io degli investimenti effettuati.

E allora la domanda viene spontanea: come è possibile ritrovarsi ancora in questa situazione?

Come si può spendere così tanto e non riuscire a costruire una squadra che dia almeno la sensazione di poter competere con continuità?

Come si può continuare a cambiare uomini, strategie e prospettive senza arrivare a un risultato concreto?

Non sto dicendo che spendere tanto garantisca automaticamente di vincere. Il calcio non funziona così. Ci sono squadre che investono male e squadre che costruiscono bene anche con risorse inferiori.

Ma proprio per questo bisogna chiedersi dove siano finiti gli errori di programmazione, quali scelte non abbiano funzionato e chi debba risponderne.

Perché se spendi tanto e continui a navigare nelle zone basse della classifica, non puoi limitarti a chiedere pazienza.

I soldi spesi non sono un trofeo. Sono una responsabilità verso chi paga il biglietto, compra una maglia e continua a sostenere la squadra.

E quella responsabilità, prima o poi, deve tradursi in risultati.

Lotito con poche lire, noi con milioni: il paradosso viola

Lo ammetto: quando guardo la classifica e vedo squadre che, almeno sulla carta, hanno risorse e ambizioni differenti dalle nostre riuscire a ottenere risultati migliori, mi viene il nervoso.

Mi viene da pensare a Lotito, alle sue famose battute sulle poche lire e alla Lazio che riesce comunque a stare davanti a noi in classifica.

È un paradosso che fa male.

Non perché la Lazio non meriti i propri risultati, ma perché dimostra che nel calcio non bastano i soldi per costruire una squadra competitiva.

Servono idee, organizzazione, scelte giuste e continuità.

Tutte cose che noi, da troppo tempo, sembriamo inseguire senza riuscire ad afferrarle davvero.

E allora non possiamo continuare a rifugiarci nel mercato, nei nomi, nelle promesse o nelle giustificazioni.

La domanda non è quanto abbiamo speso.

La domanda è: che cosa abbiamo costruito con quei soldi?

Perché il tifoso non vive di bilanci di mercato. Vive di partite, di emozioni, di risultati e della speranza di vedere la propria squadra crescere.

E oggi quella speranza è messa a dura prova.

Il Franchi, Commisso e un futuro che deve avere un senso

C'è poi la questione dello stadio.

La prospettiva che la famiglia Commisso possa essere chiamata a sostenere ulteriori investimenti, nell'ordine di circa 110 milioni di euro secondo le cifre che circolano nel dibattito sul progetto, per completare un impianto che non sarà di proprietà della Fiorentina e che la società potrà utilizzare in base agli accordi di concessione, apre un altro interrogativo.

Qual è il progetto complessivo?

Qual è il rapporto tra gli investimenti sullo stadio e quelli destinati alla squadra?

Quali garanzie ci sono che tutto questo possa tradursi in un futuro più solido per la Fiorentina?

Non voglio trasformare un tema complesso in uno slogan. La questione dello stadio ha aspetti economici, urbanistici e contrattuali che meritano di essere analizzati seriamente.

Ma da tifoso mi pongo una domanda legittima: a cosa serve avere una struttura più moderna, se poi sul campo continuiamo a vivere nell'incertezza?

Lo stadio è importante. Le infrastrutture sono importanti. Il futuro economico della società è importante.

Ma la Fiorentina non può diventare soltanto un insieme di cantieri, investimenti e comunicati.

La Fiorentina è prima di tutto una squadra di calcio. E una squadra di calcio deve avere un progetto sportivo credibile.

I tifosi hanno bisogno di capire dove si vuole andare, quali siano gli obiettivi e chi si assumerà la responsabilità di raggiungerli.

Perché non possiamo passare ogni anno a ricominciare da capo.

Non voglio più essere lo zimbello d’Italia

Questa è forse la parte più dolorosa.

Perché io non voglio più sentire parlare della Fiorentina come di una barzelletta.

Non voglio più leggere commenti ironici sulla nostra classifica.

Non voglio più vedere gli avversari guardarci dall’alto in basso mentre noi cerchiamo disperatamente di capire come uscire da una situazione che sembra ripetersi all'infinito.

Non pretendo di vincere lo scudetto ogni anno. Non sono così ingenuo da pensare che la Fiorentina debba necessariamente stare ai vertici del calcio italiano.

Ma pretendo una società che sappia programmare, una squadra che abbia un'identità e un gruppo di giocatori che lotti per la maglia.

Pretendo di poter guardare una partita senza avere la sensazione che ogni episodio negativo possa far crollare tutto.

Pretendo di poter discutere di calcio, di tattica e di ambizioni, invece di dover passare ogni settimana a chiedermi perché siamo ancora in questa situazione.

È davvero troppo?

Non so più cosa augurarmi

E allora arrivo alla conclusione più difficile.

Non so più cosa augurarmi.

Non so se il vento cambierà. Non so se Vanoli riuscirà a trovare la strada giusta. Non so se la società saprà finalmente dimostrare di avere un progetto capace di andare oltre le parole.

Non so nemmeno se tra qualche settimana sarò ancora qui, a scrivere il mio articolo settimanale e a registrare i miei video con la stessa voglia di sempre.

Perché sono esausto.

Sono stanco di arrabbiarmi. Sono stanco di illudermi. Sono stanco di aspettare che qualcosa cambi, mentre il tempo passa e la Fiorentina continua a perdere terreno.

E la cosa che mi fa più paura è proprio questa: non la rabbia, ma l'indifferenza che potrebbe arrivare dopo.

Perché quando ami una squadra, la sofferenza fa parte del gioco. Le sconfitte fanno parte del gioco. Anche le stagioni sbagliate fanno parte del gioco.

Ma non può diventare normale vivere perennemente nell'incertezza, senza capire dove stiamo andando e senza vedere un cambiamento concreto.

Io non voglio smettere di amare la Fiorentina.

Vorrei soltanto che la Fiorentina smettesse di rendere così difficile amarla.

La mia pazienza è finita. La mia storia viola, per ora, no

Forse qualcuno penserà che sto esagerando.

Forse qualcuno dirà che siamo soltanto all'inizio della stagione, che bisogna aspettare, che il campionato è lungo e che una partita alla volta le cose possono cambiare.

Lo so.

E mi auguro sinceramente che abbiano ragione.

Ma la pazienza non è infinita. E soprattutto non può essere l'unica cosa che una società chiede ai propri tifosi.

La Fiorentina ha bisogno di risultati, di responsabilità e di una direzione chiara.

Ha bisogno di qualcuno che si fermi, guardi quello che sta succedendo e abbia il coraggio di dire: così non va bene, dobbiamo cambiare qualcosa.

Non so se questo articolo sarà letto da chi può davvero incidere sul futuro della società.

Ma so che sarà letto da tanti tifosi che probabilmente si riconosceranno in queste parole.

A loro voglio dire che non siamo sbagliati perché siamo stanchi. Non siamo meno tifosi perché siamo delusi. E non dobbiamo sentirci in colpa se, qualche volta, abbiamo bisogno di allontanarci per respirare.

Io oggi sono qui, ma non so per quanto ancora riuscirò a esserci con la stessa energia.

La Fiorentina mi ha dato emozioni che non dimenticherò mai. Mi ha regalato gioie, sofferenze, notti insonni e momenti in cui mi sono sentito parte di qualcosa di più grande.

Ed è proprio per questo che non riesco ad accettare che tutto si riduca a una lunga attesa, a una promessa dopo l'altra e a una classifica che continua a farci male.

Io non chiedo una Fiorentina perfetta. Chiedo una Fiorentina che abbia un futuro.

E oggi, dopo l'ennesima sconfitta, faccio fatica perfino a immaginarlo.

Sono lo Scugnizzo Viola. Oggi non ho voglia di urlare, non ho voglia di insultare e non ho voglia di inventarmi una speranza che non sento.

Oggi ho soltanto una domanda da fare a chi guida questa società:

quanto ancora dovremo soffrire prima di tornare a essere orgogliosi della nostra Fiorentina?



Lo Scugnizzo Viola