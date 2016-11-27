Sconcerti: "Parole di Sousa inopportune, andrà via. La società ha fatto bene a calmare la situazione"

Quando io ero alla Fiorentina abbiamo vinto una Coppa Italia. Sousa parla apposta contro la società viola" così Mario Sconcerti alla Domenica Sportiva

Nel corso della Domenica Sportiva ha parlato Mario Sconcerti. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Da amministratore delegato della squadra viola abbiamo vinto l'ultimo trofeo, una coppa Italia con Mancini in panchina. Tornando alla Fiorentina di oggi, Sousa è stato inopportuno nelle parole su Bernardeschi, la mia impressione è che lo faccia apposta a parlare contro la società, ora c'è stata una pace forzata e necessaria, ma mi sembra che, anche per il contratto in scadenza, a giugno il rapporto tra la Fiorentina e Sousa sia finito" ha concluso Sconcerti.