Sconcerti: "Parole di Sousa inopportune, andrà via. La società ha fatto bene a calmare la situazione"
Quando io ero alla Fiorentina abbiamo vinto una Coppa Italia. Sousa parla apposta contro la società viola" così Mario Sconcerti alla Domenica Sportiva
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2016 00:33
Nel corso della Domenica Sportiva ha parlato Mario Sconcerti. Queste le sue parole sulla Fiorentina: "Da amministratore delegato della squadra viola abbiamo vinto l'ultimo trofeo, una coppa Italia con Mancini in panchina. Tornando alla Fiorentina di oggi, Sousa è stato inopportuno nelle parole su Bernardeschi, la mia impressione è che lo faccia apposta a parlare contro la società, ora c'è stata una pace forzata e necessaria, ma mi sembra che, anche per il contratto in scadenza, a giugno il rapporto tra la Fiorentina e Sousa sia finito" ha concluso Sconcerti.