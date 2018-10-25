Sconcerti: "Gerson dà qualità alla manovra. Nuovo Stadio?Di Maio e Salvini non faranno favore a Firenze

A Radio Bruno ha parlato Mario Sconcerti, queste le sue parole:“Napoli e Fiorentina non si possono paragonare, perchèil bacino d’utenza degli azzurri è più del doppio. Fino a 5 anni fa il Napoli aveva...

A Radio Bruno ha parlato Mario Sconcerti, queste le sue parole:

“Napoli e Fiorentina non si possono paragonare, perchèil bacino d’utenza degli azzurri è più del doppio. Fino a 5 anni fa il Napoli aveva un monte ingaggi inferiore alla Fiorentina. De Laurentiis è magari più bravo dei Della Valle, ma non si può fare molto.

Domenica mi è sembrato che ci sia stato un errore tecnico nella Fiorentina, non si può giocare senza mezzali che si inseriscono in area come Benassi o come era Veretout. Gerson è un ottimo giocatore che sta giocando bene, tranne qualche volta, e che per noi è fondamentale perchè è uno dei pochi che ordina la manovra. Fernandes fa il compitino, ma non si butta negli spazi, ha altre caratteristiche.

Pjaca va fatto giocare, almeno un’altra decina di partite perché uno di quelli che sa giocare a calcio. E’ un giocatore timido che va sorretto per quanto possibile, se lo punisci con la panchina non migliori la situazione.

Firenze è la città di Renzi e che il governo di Salvini e Di Maio voglia fare un favore a Firenze sul nuovo stadio non credo proprio”