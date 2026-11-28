Probabile Scelte obbligate, CorFio: "In difesa coppia centrale Dragusin e Ranieri. Tra i convocati il giovane Beldenti"

Tolto il giovanissimo Beldenti, non ci sono cambi di ruolo. In caso di estrema necessità sarà probabilmente Valdepenas a doversi adattare

Firenze ieri si è finalmente goduta qualche ora di sole eppure, se si pensa alla Fiorentina, continua a piovere sul bagnato. Il riferimento è a una difesa che fa acqua da tutte le parti (28 reti subite in campionato, meglio solo del Sassuolo, 2,3 di media a gara), che solo nella sfida col Napoli ne ha prese meno di due in una singola partita e che, adesso, si ritrova pure in totale emergenza. Dopo Pongracic infatti, fermo dalla trasferta di San Siro con l’Inter e che spera di tornare a disposizione per il match con il Cagliari, Paolo Vanoli si ritrova anche senza Viery. Uscito a Monza per un guaio muscolare e ko probabilmente fino ad inizio 2027.

Stavolta insomma dire che il mister là dietro è alle prese con scelte obbligate non è la classica frase di circostanza, ma la pura e dura realtà: Dragusin e Ranieri. Non restano che questi due e saranno loro ovviamente (col secondo peraltro a sua volta al rientro da un infortunio) a comporre la coppia di centrali che domani alle 12.30 affronterà l’Udinese. Un bel guaio non tanto e non solo perché non c’è possibilità di scelta, ma perché di fatto lascia i viola senza cambi di ruolo. In panchina andrà quindi il giovane Beldenti (acquistato in estate), ma in caso di estrema necessità sarà probabilmente Valdepenas a doversi adattare. A proposito. Aldilà del ritorno al 4-3-3 (Oulai ieri è diventato padre e ha lasciato il ritiro per qualche ora con Fagioli sempre più favorito per tornare titolare) Vanoli potrebbe anche decidere di cambiare qualcosa a livello di terzini. Difficile, vista appunto l’emergenza, ma non impossibile.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino