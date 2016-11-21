Scandalo Juventus, patto tra dirigenti e boss 'ndrangheta per biglietti curva

Le carte della procura di Torino potrebbero scatenare un terremoto in casa Juventus

(ANSA) - TORINO, 21 NOV - Biglietti da destinare al bagarinaggio in cambio della tranquillità della curva: questo, secondo un'inchiesta della procura di Torino conclusa da pochi giorni, il patto preso da dirigenti della Juventus e un presunto appartenente alla 'ndrangheta. A carico del personale della società bianconera non sono emersi estremi di reato: nessuno è indagato. Le carte però sono state trasmesse alla procura federale, come atto dovuto, perché potrebbe esistere un illecito di carattere sportivo.