Scamacca entra e risolve il playoff di Conference. L'Atalanta va ai gironi con l'1-0 sull'Hapoel Tel Aviv

Il gol del centravanti romano qualifica l'Atalanta di Sarri alla league phase della Conference League

L'Atalanta supera 1-0 l'Hapoel Tel Aviv sul campo neutro di Miskolc e conquista l'accesso alla Fase Campionato di Conference League. Dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo, alla squadra nerazzurra basta il gol di Scamacca (tra l'altro appena entrato in campo) nella ripresa per chiudere il discorso qualificazione.

L'avvio è più complicato del previsto per la Dea. L'Hapoel parte con coraggio e nei primi minuti costringe l'Atalanta a difendersi bassa. Al 4' Alkoukin mette in mezzo un cross insidioso, poi Altman prova a creare pericoli. I nerazzurri reagiscono al 9', quando Samardzic serve Ederson, che di testa non trova la porta. Il serbo diventa il più attivo: prima impegna Tzur con una conclusione centrale, poi sfiora l'incrocio su punizione. Bellanova crea sulla destra, mentre al 29' l'Hapoel va vicino al vantaggio con Alkoukin dopo un errore in costruzione atalantino. Nel finale Kossounou spreca di testa da pochi passi e si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa l'Atalanta cambia passo. Ederson sfiora subito il gol, Krstovic ci prova dalla distanza e al 60' entrano Pasalic e De Ketelaere. Poco dopo Pasalic impegna Tzur di testa, ma la svolta arriva al 71': Sarri inserisce Bernasconi e Scamacca, e appena un minuto più tardi il centravanti lascia subito il segno. Sugli sviluppi di un corner battuto da Zalewski, Bernasconi calcia in diagonale e Scamacca raccoglie il pallone a centro area, depositandolo in rete da pochi passi per l'1-0. L'Hapoel prova a reagire nel finale, ma Carnesecchi salva tutto all'83' con una grande parata sul tentativo improvviso di Buskila. La Dea gestisce gli ultimi minuti senza ulteriori rischi e porta a casa una vittoria pesantissima: l'Atalanta supera il preliminare e stacca il pass per la Fase Campionato di Conference League come riportato da TMW.