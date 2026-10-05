Scamacca, Calafiori, Pio Esposito: l’Italia batte 3-1 la Turchia. Fagioli spettatore dalla panchina

Scamacca apre la sfida, Simsir pareggia nella ripresa ma Calafiori riporta avanti l’Italia. All’87’ Pio Esposito firma il 3-1 e chiude la partita

L’Italia supera 3-1 la Turchia al Dall’Ara al termine di una gara combattuta e ricca di emozioni. Gli Azzurri partono con ritmi bassi, lasciando alla Turchia qualche iniziativa, ma trovano il vantaggio alla prima vera grande occasione.

Al 14’ Donnarumma deve intervenire sul rasoterra potente di Kabak, mentre al 16’ blocca senza problemi il colpo di testa di Akgun. L’Italia cresce e al 26’ passa: Di Lorenzo serve Vergara, che mette il pallone in mezzo. Scamacca viene anticipato sul primo tentativo, ma si avventa sulla respinta e con un destro al volo colpisce la traversa prima di infilare Cakir.

Gli Azzurri controllano il vantaggio fino all’intervallo.

Simsir pareggia, Calafiori riporta avanti l’Italia

A inizio ripresa la Turchia prova ad alzare la pressione. Al 50’ una incomprensione tra Di Lorenzo e Donnarumma rischia di costare cara, con Simsir che recupera palla ma non riesce a concludere.

Mancini interviene con tre cambi al 56’: dentro Kayode, Calafiori e Pio Esposito. Quattro minuti più tardi arriva il pareggio turco: Celik sfonda sulla destra e mette al centro, Elmali prolunga con un colpo di tacco e Simsir firma l’1-1 da pochi passi.

La risposta italiana è immediata. Al 65’, sugli sviluppi di una punizione dalla trequarti calciata da Barella, Calafiori svetta di testa e batte Cakir. La Turchia protesta per una presunta spinta, ma dopo il controllo Var la rete viene convalidata: Italia di nuovo avanti 2-1.

Al 78’ Donnarumma è decisivo sulla conclusione di Ozcan dal limite dell’area, respingendo il tiro e impedendo alla Turchia di trovare nuovamente il pareggio.

Pio Esposito chiude i conti

All’87’ arriva il colpo del definitivo 3-1. Romano affonda sulla sinistra e mette un pallone invitante in area: Pio Esposito si fa trovare pronto e firma il tap-in che manda in visibilio il Dall’Ara.

La Turchia non ha più la forza per riaprire la partita. L’Italia gestisce gli ultimi minuti e porta a casa un successo per 3-1, dopo aver resistito alla rimonta turca e aver chiuso la gara nel finale con il giovane attaccante dell’Inter. [Copertina Sky Sport]