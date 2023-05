Sassuolo-Fiorentina si giocherà venerdi alle ore 21 a Reggio Emilia. 5 giorni per preparare la finale

È arrivata la comunicazione da parte della Lega di Serie A in merito agli orari del weekend della 38a giornata del campionato 2022-2023. Anche l’ultimo appuntamento del torneo nazionale si disputerà su tre giorni, da venerdì 2 giugno a domenica 4 giugno, e la concomitanza è prevista solo per le due sfida in cui si deciderà la terza retrocessione dopo Sampdoria e Cremonese.

La Fiorentina giocherà venerdi sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo alle ore 21, in questo modo la squadra di Italiano avrà 5 giorni per preparare la finale di Conference League contro il West Ham

Per quanto riguarda la lotta salvezza, ancora aperta per l’ultima retrocessione, fari puntati su Milan-Verona e Roma-Spezia che si giocheranno domenica alle 21: scaligeri e liguri sono entrambi a 31 punti e se dovessero chiudere così ci sarà lo spareggio in gara unica. La Juventus chiuderà la stagione in casa dell’Udinese.

Venerdì 2 giugno

Sassuolo-Fiorentina ore 21 – DAZN

Sabato 3 giugno

Torino-Inter ore 18:30 – DAZN

Cremonese-Salernitana ore 21 – DAZN

Empoli-Lazio ore 21 – DAZN

Domenica 4 giugno

Napoli-Sampdoria ore 18:30 – DAZN

Atalanta-Monza ore 21 – DAZN/Sky

Lecce-Bologna ore 21 – DAZN/Sky

Milan-Verona ore 21 – DAZN

Roma-Spezia ore 21 – DAZN

Udinese-Juventus ore 21 – DAZN/Sky

