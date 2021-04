Sassuolo-Fiorentina finisce 3-1. Bonaventura porta i viola avanti poi rimonta dei neroverdi

Al 5′ grande progressione della Fiorentina con Castrovilli, che si lancia, allarga poi sulla sinistra per Ribery, il quale lo aspetta e poi rimette palla al centro per il centrocampista di Minervino Murge che controlla bene ma tira addosso a Consigli. Al 16′ seconda occasione per la Fiorentina, contropiede, riparte Vlahovic che la passa in modo perfetto a Biraghi che calcia di sinistro ma ribatte Consigli. Respinta all’interno dell’area, arriva Ribery ma Consigli blocca senza problemi. Al 21′ occasione Sassuolo con Traoré, gran tiro dalla distanza, vola Dragowski che salva la Viola. Al 31′ Bonaventura recupera palla in mezzo al campo, allarga per Franck Ribery il quale rimette palla al centro per il centrocampista marchigiano che insacca la palla sotto alla traversa, golazo! 1-0 Fiorentina al Mapei Stadium, 2° gol in maglia viola per lui. Al 43′ grandissima azione di Castrovilli che dribla diversi giocatori neroverdi e tira, gran botta ma il palo salva il Sassuolo dal 2-0.

Al 57′ palla dentro per Berardi, esce il portiere della Fiorentina Dragowski il quale prova a prendere il pallone ma tocca anche l’attaccante italiano. Al 59′ Berardi va dal dischetto e firma l’1-1 per il Sassuolo. Al 62′ il Sassuolo passa in vantaggio al Mapei Stadium contro la Fiorentina. Calcione di Pezzella a Raspadori in area, per Aureliano è calcio di rigore. Ancora Berardi dal dischetto che fa 2-1 per i neroverdi. Al 74′ il Sassuolo trova il gol del 3-1. Gran tiro dalla distanza di Maxime Lopez il quale insacca la palla a fil di palo dove Dragowski non può arrivare. Sassuolo-Fiorentina finisce 3-1.

